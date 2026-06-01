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01.06.2026 06:31:29
Wanbury: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Wanbury hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 7,26 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wanbury noch ein Gewinn pro Aktie von 6,18 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 1,65 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,72 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
In Sachen EPS wurden 20,48 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wanbury 9,32 INR je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 6,50 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Wanbury 5,95 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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