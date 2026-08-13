Wanbury gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Wanbury hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 INR gegenüber 4,12 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 1,66 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,63 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at