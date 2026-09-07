Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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07.09.2026 11:45:00
Wandel zum Rüstungsstandort - Volkswagen verkauft Werk in Osnabrück
Künftig sollen im VW-Werk in Osnabrück Waffen hergestellt werden. Kooperationspartner ist ein Drohnenhersteller aus Israel. Das zieht Komplikationen in der Eigentümerstruktur nach sich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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