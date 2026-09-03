Wangli Security Surveillance Product A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wangli Security Surveillance Product A hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,09 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wangli Security Surveillance Product A 0,110 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,61 Prozent auf 843,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Wangli Security Surveillance Product A 913,2 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at