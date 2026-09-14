WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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14.09.2026 06:00:00
Wann sich der MSCI World im Mantel einer Lebensversicherung auszahlt
Mit einem Weltaktien-ETF kann man selbst über einen Sparplan vorsorgen oder über eine Fondgebundene. Nicht nur steuerlich gibt es große Unterschiede. Womit man wann besser aussteigtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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