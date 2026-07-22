Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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22.07.2026 23:45:17

Wann zahlen sich Invests aus?: Tesla verbrennt Geld und wirft Fragen auf

Der Verkauf von Elektroautos läuft wieder besser, dennoch sind Anleger von Tesla enttäuscht. Denn Erlösen stehen hohe Ausgaben für KI und Robotik gegenüber. Der Kurs der Aktie des Musk-Unternehmens sinkt nach Veröffentlichung der neuesten Zahlen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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