Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
|
13.09.2026 09:15:00
Want $1,000 a Year in Passive Income from Energy Transfer LP (ET) Stock? Here's How Many Shares You'd Need.
We all want extra income, right? That can be especially true in retirement, but even working folks can put extra income to good use. A fine stock to consider for passive income is Energy Transfer (NYSE: ET), which was sports a hefty dividend yield of 6.2%.
If you're seeking $1,000 in annual income, how many shares of Energy Transfer would you need? Well, the current annual dividend for the stock is $1.36. So divide $1,000 by that and you'll arrive at 735. That's the number of shares you'll need for $1,000 in annual passive income from this stock.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Energy Transfer Corp LP Partnership Interest When Issued
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Energy Transfer Corp LP Partnership Interest When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.