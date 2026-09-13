Energy Transfer Aktie

Energy Transfer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038

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13.09.2026 09:15:00

Want $1,000 a Year in Passive Income from Energy Transfer LP (ET) Stock? Here's How Many Shares You'd Need.

We all want extra income, right? That can be especially true in retirement, but even working folks can put extra income to good use. A fine stock to consider for passive income is Energy Transfer (NYSE: ET), which was sports a hefty dividend yield of 6.2%.

If you're seeking $1,000 in annual income, how many shares of Energy Transfer would you need? Well, the current annual dividend for the stock is $1.36. So divide $1,000 by that and you'll arrive at 735. That's the number of shares you'll need for $1,000 in annual passive income from this stock.

Image source: Getty Images.

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