Enbridge Aktie

Enbridge für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885427 / ISIN: CA29250N1050

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30.07.2026 21:05:00

Want $1,000 a Year in Passive Income? Here's How Much Enbridge Stock You'd Need.

Could you use an extra $1,000 per year in reliable dividend income? Whether you want to spend it, invest, or tuck it away for a rainy day, most people could. And shares of a Canadian oil and gas pipeline company called Enbridge (NYSE: ENB) would be a great choice to generate this annual cash flow.Here's a closer look at how much you'd need to own.It's an ideal business for driving dividends. Unlike the energy industry's explorers and refiners, pipeline owners like Enbridge simply get paid to push gas and oil through their pipes, charging a flat fee based on the volume of the delivery in question. As long as Americans continue consuming and exporting natural gas and crude oil, this company enjoys dividend-generating cash flow.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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