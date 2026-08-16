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16.08.2026 19:00:00
Want $100,000 in Annual Retirement Income? Here's the Nest Egg You Need.
A $100,000 annual income was once enough to make an American feel fairly wealthy, but these days, it's more common than you might expect. It's no longer enough to buy an ultra-luxurious lifestyle, but it still buys a comfortable one in many places, especially for retirees who are no longer saving for retirement or caring for children.If that's your annual retirement income target, you might need to save a bit more than you imagined to pull it off. Here's the nest egg you'd need, based on the 4% rule.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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