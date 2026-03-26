Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
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26.03.2026 10:06:00
Want $100 in Super-Safe Monthly Dividend Income? Invest $11,955 Into These 2 High-Octane Income Stocks Yielding an Average of 10.04%!
There are countless ways to grow your wealth on Wall Street, but few are as successful as buying and holding high-quality dividend stocks. In "The Power of Dividends: Past, Present, and Future," Hartford Funds, in collaboration with Ned Davis Research, found that dividend stocks more than doubled the annualized return of non-payers over 51 years (1973-2024): 9.2% annualized vs. 4.31% annualized. But investors don't have to wait three months to receive a dividend. Some monthly, ultra-high-yield dividend stocks are capable of supplying reliable income. If you want $100 in super-safe monthly payouts, investing $11,955 (split equally) into AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) and Realty Income (NYSE: O) can make it happen.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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