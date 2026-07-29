Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
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29.07.2026 13:06:00
Want $100 in Super-Safe Quarterly Dividend Income? Invest $5,635 Into the Following 2 Ultra-High-Yield Stocks.
There is no shortage of strategies to generate wealth on Wall Street, but few have produced more consistent returns than buying and holding high-quality dividend stocks. Companies that pay a regular dividend are often profitable, time-tested, and fully capable of providing a transparent long-term outlook.Ideally, income investors want the highest possible yield with the least risk -- however, risk and yield often go hand in hand. While some ultra-high-yield dividend stocks are more trouble than they're worth, a few gems exist that are capable of providing super-safe dividend income. If you're looking to receive $100 per quarter in near-guaranteed dividend income, consider splitting $5,635 equally between Realty Income (NYSE: O) and Enterprise Products Partners (NYSE: EPD).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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