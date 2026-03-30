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30.03.2026 14:30:00
Want $7,500 in Monthly Retirement Income? Here's the Nest Egg You Need.
You want to retire comfortably, and you do your best to save regularly. But it feels a little like you're flying blind. You're not sure how much you need, so you're never sure if you're doing enough.This is an unfortunate, but natural part of preparing for a future full of unplanned expenses. Luckily, there is a way to get a rough idea of how much you should aim to save. Let's look at the example of someone who wants $7,500 per month in retirement income.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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