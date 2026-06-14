Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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14.06.2026 04:26:07
Want a Lifetime of Passive Income? Buy Coca-Cola in June and Never Sell.
Coca-Cola (NYSE: KO), the world's largest beverage company, is a reliable blue chip stock. Including reinvested dividends, it delivered a total return of 659% over the past 30 years. Let's see why it's still a great stock to buy today to generate passive income for life.Over the past few decades, Coca-Cola has expanded its beverage portfolio with more brands of bottled water, fruit juices, teas, sports drinks, energy drinks, dairy products, coffee, and even alcoholic beverages. It also refreshed its flagship sodas with smaller serving sizes, new flavors, and healthier versions. That ongoing expansion and evolution enabled the company to continue growing, even as soda consumption rates fell worldwide.Image source: Coca-Cola.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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