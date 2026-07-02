Want a Lifetime of Passive Income? Buy Realty Income Stock in July and Never Sell.

Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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02.07.2026 09:20:00
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Finding good dividend stocks isn't too tall a task. Finding dividend stocks you can feel good about buying and holding forever, however, is a different story. The world is constantly changing. Companies that are firing on all cylinders today may be irrelevant tomorrow.But there are some businesses that are just built to last, and to pay a reliable dividend as long as they do. Realty Income (NYSE: O) is one of those businesses.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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