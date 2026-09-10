Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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11.09.2026 00:25:00
Want Apple’s $1,999 foldable iPhone Duo? Here’s what T-Mobile, AT&T and Verizon are doing to lower the cost.
Wireless carriers are rolling out their initial iPhone promotions, but analysts say there’s no price war just yet.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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|Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS)
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|Deutsche Telekom AG
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|Verizon Inc.
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|Verizon Communications Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
|19 820,00
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