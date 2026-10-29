Energy Transfer Aktie

Energy Transfer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038

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29.10.2026 16:00:00

Want Decades of Passive Income? 3 Energy Stocks to Buy Right Now, Starting With Energy Transfer.

If you're a retiree, income-focused, or conservative investor, dividend-paying stocks can be an excellent way to generate passive income from your portfolio.

Research from Hartford Funds and Ned Davis Research shows that dividend stocks play a significant role in investors' long-term returns. Their study finds that reinvested dividends, which compound over time, account for 85% of the S&P 500's cumulative return since 1960. Companies that steadily grow their dividend payments outperform those that don't and are less volatile.

The energy sector can be an excellent source of dividend-paying companies. Pipeline operators have reliable cash flows backed by long-term deals, including Energy Transfer (TXSE: ET) and Enbridge (NYSE: ENB). Meanwhile, integrated oil and gas giant ExxonMobil (NYSE: XOM) has an impressive history of dividend increases.

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