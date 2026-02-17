NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
17.02.2026 10:05:00
Want Decades of Passive Income? 3 Stocks to Buy Right Now
Soaring energy demands from data centers and a modernizing global economy likely signal healthy demand for fossil fuels overall despite the growth of renewable energy in recent decades. The United States and Canada, already top oil and gas producers, are poised for rising natural gas exports over the coming years.It's an excellent setup for the world's top energy companies, which are looking at steady demand and, therefore, stable revenue streams to fund continuously rising dividends for their shareholders.Here are three top dividend-paying energy stocks that investors can confidently buy and hold, and expect to collect sizable dividend checks from for decades to come.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
