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WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098

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27.08.2026 12:45:00

Want Decades of Passive Income? This Dividend ETF Can Generate $500 per Month.

Collecting paychecks without doing anything may sound like a fantasy. But if you invest in dividend exchange-traded funds (ETFs), it can become your reality.If you find the right dividend ETF, you could own a portfolio of high-quality stocks that pay above-average yields and have a long history of paying and growing their dividends. Capturing steady and even increasing passive income for decades is well within the reach of almost anyone.In my opinion, the best dividend ETF for achieving this is the Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD). It considers elements of balance sheet quality, high yield, and dividend growth to produce one of the most well-rounded portfolios there is.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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