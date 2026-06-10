Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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11.06.2026 01:18:58
Want Free World Cup Tickets? Airbnb Is Giving Them Away With Select Bookings
Amid FIFA World Cup ticket troubles, the short-term rental company is offering fans free tickets with select bookings priced, on average, at $385 a night.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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