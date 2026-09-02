Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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02.09.2026 13:48:00
Want Income for Life? Coca-Cola Has Raised Its Dividend for 64 Straight Years and Yields 2.4%. Here's Whether It Belongs in Your Portfolio.
Coca-Cola (NYSE: KO) has raised its dividend for 64 consecutive years and yields about 2.4% at a share price near $90. I think it belongs in most income portfolios, though not for the reason most people assume.In February, Coca-Cola raised its quarterly payout from $0.51 per share to $0.53, bringing the annual dividend to $2.12 per share from $2.04. That was a 3.9% increase and the 64th straight year of growth, a streak that has survived recessions, inflation spikes, and repeated shifts in what people drink. This streak puts Coca-Cola on the elite list of Dividend Kings, companies that have grown their dividends for at least 50 consecutive years.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
26.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
26.08.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start in Rot (finanzen.at)
|
25.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
20.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schwächelt mittags (finanzen.at)
|
18.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
18.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|28 220,00
|0,79%
|Coca-Cola Co.
|76,34
|-0,07%
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