Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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02.09.2026 13:48:00

Want Income for Life? Coca-Cola Has Raised Its Dividend for 64 Straight Years and Yields 2.4%. Here's Whether It Belongs in Your Portfolio.

Coca-Cola (NYSE: KO) has raised its dividend for 64 consecutive years and yields about 2.4% at a share price near $90. I think it belongs in most income portfolios, though not for the reason most people assume.In February, Coca-Cola raised its quarterly payout from $0.51 per share to $0.53, bringing the annual dividend to $2.12 per share from $2.04. That was a 3.9% increase and the 64th straight year of growth, a streak that has survived recessions, inflation spikes, and repeated shifts in what people drink. This streak puts Coca-Cola on the elite list of Dividend Kings, companies that have grown their dividends for at least 50 consecutive years.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs 28 220,00 0,79% Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
Coca-Cola Co. 76,34 -0,07% Coca-Cola Co.

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