Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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05.10.2026 21:05:00

Want Income for Life? Coca-Cola Has Raised Its Dividend for 64 Straight Years and Yields 2.5%. Here's Whether It Belongs in Your Portfolio.

Coca-Cola (NYSE: KO), the world's largest beverage maker, is a classic dividend stock. It's raised its dividend annually for 64 straight years, making it a Dividend King that has maintained that streak for at least five decades. It pays a respectable forward yield of 2.5%.

But with the 10-Year Treasury yield at 5.3%, does it still make sense to invest in Coca-Cola's riskier, lower-yielding stock? Let's review its strengths and weaknesses to decide.

Image source: Coca-Cola.

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Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs 27 880,00 -0,36% Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
Coca-Cola Co. 77,17 0,21% Coca-Cola Co.

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