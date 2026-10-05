Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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05.10.2026 21:05:00
Want Income for Life? Coca-Cola Has Raised Its Dividend for 64 Straight Years and Yields 2.5%. Here's Whether It Belongs in Your Portfolio.
Coca-Cola (NYSE: KO), the world's largest beverage maker, is a classic dividend stock. It's raised its dividend annually for 64 straight years, making it a Dividend King that has maintained that streak for at least five decades. It pays a respectable forward yield of 2.5%.
But with the 10-Year Treasury yield at 5.3%, does it still make sense to invest in Coca-Cola's riskier, lower-yielding stock? Let's review its strengths and weaknesses to decide.
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|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
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|Coca-Cola Co.
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