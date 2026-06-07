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07.06.2026 10:26:00

Want Income for Life? Here Are 3 Stocks to Buy Now and Never Sell.

Income investing goes far beyond merely finding stocks with high dividend yields. An attractive yield today could turn into no yield sooner than you might think with some stocks. Instead, smart income investors know that the most important step is to identify companies with businesses built to last and a long-term commitment to paying and growing their dividends.With these kinds of companies, you don't have to fret about what will happen to the dividends when inflation surges, recession fears rise, and geopolitical uncertainty increases. They keep the income flowing (and usually growing) through it all.Do you want income for life? Here are three stocks to buy and never sell.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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