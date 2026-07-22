Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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22.07.2026 17:23:00
Want Income for Life? Here Are 3 Stocks to Buy Now and Never Sell.
Finding a good dividend stock to buy at any given time usually isn't too tough. Finding one you can buy and hold forever, however, is a different story. The matter of longevity comes into play. You want to be sure the underlying company has the longevity required to not only continue paying its dividend, but to reliably raise its dividend payments at least in step with inflation. That's a taller order.Nevertheless, these dividend names are out there. Here's a closer look at three of them.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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