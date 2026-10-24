PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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24.10.2026 11:55:00
Want Income for Life? PepsiCo Yields 4.3% and Has the Kind of Competitive Moat That Makes the Income Durable.
PepsiCo (NASDAQ: PEP) stock has reached a critical juncture, presenting an opportunity for investors. The company's struggles have led to a falling stock price and, by extension, a rising dividend yield.
More importantly, recent events have aligned in a way that could lead to a long-awaited stock price recovery. Also, its rising profits bode well for its continued dividend growth.
Here is what happened that turned PepsiCo around and how it can benefit stock investors.
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Analysen zu PepsiCo Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|12 630,00
|3,27%
|PepsiCo Inc.
|121,26
|-1,96%
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