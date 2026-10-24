PepsiCo Aktie

PepsiCo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851995 / ISIN: US7134481081

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24.10.2026 11:55:00

Want Income for Life? PepsiCo Yields 4.3% and Has the Kind of Competitive Moat That Makes the Income Durable.

PepsiCo (NASDAQ: PEP) stock has reached a critical juncture, presenting an opportunity for investors. The company's struggles have led to a falling stock price and, by extension, a rising dividend yield.

More importantly, recent events have aligned in a way that could lead to a long-awaited stock price recovery. Also, its rising profits bode well for its continued dividend growth.

Here is what happened that turned PepsiCo around and how it can benefit stock investors.

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PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs 12 630,00 3,27% PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
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