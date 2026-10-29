Philip Morris Aktie
WKN DE: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
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29.10.2026 19:15:00
Want Income for Life? Philip Morris International Yields 3.2% and Has the Kind of Competitive Moat That Makes the Income Durable.
Do you want a permanent income stream from the stocks you own? It's easy to find stocks with high dividend yields. Unfortunately, most of them are mature, sometimes stagnant businesses with only enough growth to support slow, steady increases.
Why not dial up the difficulty to find a generous dividend that can still easily outpace inflation for years to come? Philip Morris International (NYSE: PM) yields 3.2% and has raised its dividend annually since it began trading in 2008.
Its most recent increase, a hefty 8.8% bump, is impressive and no fluke. Here's why investors can buy, hold, and look forward to increasingly generous dividends from this tobacco giant for the foreseeable future.
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