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WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0

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14.03.2026 09:15:00

Want Safe Dividend Income in 2026 and Beyond? Invest in the Following 2 Ultra-High-Yield Stocks

When the stock market begins to rumble, investors can take comfort in high-quality dividend stocks. Capital gains can come and go as stocks fluctuate, but dividends are yours once paid out.The trick, especially when looking at dividend stocks with abnormally high yields, is to find the ones you can depend on. That's not always easy to do. High dividend yields often result from the market sniffing out business or financial risk in the company, which can ultimately lead to poor returns or dividend cuts.These two companies have dominant, entrenched businesses that enable them to pay generous, reliable dividends to shareholders. Here is an introduction to each, and why investors can count on their ultra-high dividend yields for 2026 and beyond.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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