Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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22.04.2026 11:06:00
Want SpaceX Exposure? These 3 AI Titans Have Previously Invested in What Should Be Wall Street's Largest-Ever IPO
If you thought the dot-com era had some impressive initial public offerings (IPOs), you haven't seen anything yet. This might be the year of the mega-IPO, with artificial intelligence (AI) large language model (LLM) developers OpenAI and Anthropic both considering going public. However, the crème-de-la-crème is the upcoming IPO of Elon Musk's SpaceX.While investors seemingly can't wait to get their share of the SpaceX universe, there are three artificial intelligence titans you can buy right now -- Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG), Nvidia (NASDAQ: NVDA), and Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) -- which have previously invested directly into one of SpaceX's numerous puzzle pieces.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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