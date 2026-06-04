Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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04.06.2026 16:15:00
Want the Maximum Social Security Benefit? Here Are the 2 Boxes You'll Need to Check.
Social Security is a staple for retirees, but the role it plays in their retirement finances varies widely because benefits vary widely. As of April, the average retired worker benefit was $2,081, but plenty of people receive well below and above that amount.This year, the maximum Social Security benefit is $5,181. And while this may sound enticing, it's unfortunately not easy to accomplish for most people. It's a two-step process, involving career earnings and when you claim.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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