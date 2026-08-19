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19.08.2026 20:04:00
Want to bet on the bond rally? Check out these overlooked funds.
The Treasury just sparked a bond-market rally. Here is why it may not last.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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