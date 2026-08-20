Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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20.08.2026 14:00:00
Want to Build Life-Changing Wealth in the Stock Market? History Says This Investing Strategy Has Never Failed.
The stock market is a wealth-building powerhouse, and this year has been another one for the record books.Both the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) reached new all-time highs earlier in August, and the tech-heavy Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) has surged by close to 18% from its April low.However, volatility is a concern among many investors. Between the ongoing war in Iran, uncertainty around a potential AI bubble, and stubbornly high inflation testing the Federal Reserve, there's no shortage of catalysts for a downturn.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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20.08.26
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19.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
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