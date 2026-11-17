SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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17.11.2026 23:08:00
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Don’t rule out a half-point interest-rate hike in December, BofA Global’s rates team said.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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