Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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18.09.2026 18:47:00
Want to Invest in Anthropic Before Its IPO? Here's How.
If you want to buy Anthropic stock before the company goes public, you can't type a ticker symbol into your brokerage app and hit the buy button. While Anthropic filed its confidential S-1 with the Securities and Exchange Commission back in June, shares will not be easily accessible to retail investors until it lists on a public exchange.
So for now, most of the ways that ordinary retail investors can get exposure to Anthropic will be indirect. The cleanest paths include public-company proxies or exchange-traded funds that already hold stakes in Anthropic, though there are secondary markets that most casual investors cannot use.
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