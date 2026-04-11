BB Liquidatin a Aktie
WKN: 924821 / ISIN: US0936791088
|
11.04.2026 11:52:00
Want to Invest in OpenAI Before Its Blockbuster IPO? Here's How to Do It.
Artificial intelligence (AI) chatbot ChatGPT amassed 100 million active users just two months after launching in November 2022, becoming the fastest software application to ever achieve that milestone. Its creator, OpenAI, is now valued at $852 billion, making it one of the largest private companies in the entire world. OpenAI is reportedly exploring the possibility of an initial public offering (IPO), which would see its shares trading on the public markets sometime before the end of 2026. This will give everyday investors an opportunity to own a slice of the company, whereas only institutional funds and wealthy individuals had the opportunity to buy into this growth story previously.However, there is one way to indirectly invest in OpenAI right now. Ark Investment Management, which is run by seasoned technology investor Cathie Wood, invested $240 million in OpenAI during March. It spread the position across three of its exchange-traded funds (ETFs), which investors can buy through any major investing platform. Here's how to get involved.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BB Liquidating Inc. (A)
Analysen zu BB Liquidating Inc. (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.