Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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13.03.2026 17:49:00
Want to Invest in Quantum Computing? 2 Stocks That Are Great Buys Right Now
Over the last few years, growth investors have identified a new pocket of the tech realm with fascinating potential: quantum computing. While quantum computing remains a speculative and research-heavy ambition for the time being, some investors anticipate that this technology could become a core pillar of the artificial intelligence (AI) opportunity in the long run.Last year, shares of the Defiance Quantum ETF soared by 35% -- more than double the gains in the S&P 500 and handily outpacing the Nasdaq's 21% total return. And while several names in the industry have become overbought due to the hype narrative around the technology, there are two magnificent quantum computing stocks that look quite attractive right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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