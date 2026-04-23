OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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23.04.2026 10:48:00
Want to Own OpenAI Stock Before Its IPO? Here Are 2 Ways Investors Can Buy Right Now.
OpenAI, the startup behind generative AI application ChatGPT, plans to hold its initial public offering (IPO) as early as the fourth quarter of this year. The company is currently valued at $852 billion and it's growing at a phenomenal pace.OpenAI says revenue skyrocketed 225% to $13 billion in 2025, and estimates sales will increase 130% to $30 billion in 2026. Those numbers give the company a very expensive valuation of 65 times sales. Nevertheless, the IPO is expected to be a blockbuster event with demand pouring in from all corners of the market.Investors who simply cannot wait until OpenAI lists its shares can get exposure in other (less direct) ways today. Here are two options, starting with the most risky and ending with the least risky.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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