Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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11.04.2026 09:48:00
Want to Own SpaceX Stock Before Its Blockbuster IPO? Here Are 3 Ways Investors Can Buy Right Now.
In April, SpaceX confidentially filed initial public offering (IPO) paperwork with the Securities and Exchange Commission (SEC). The company will host its IPO roadshow in June, where executives will pitch the stock to money managers. Shares will likely start trading on the public market by July.The IPO promises to be a blockbuster event that draws particularly heavy demand from retail investors. SpaceX is reportedly seeking a $1.75 trillion valuation, which would immediately make it one of the 10 most valuable public companies in the world. Additionally, CEO Elon Musk hopes to raise $75 billion, more than double the current record for an IPO.For investors who cannot wait until SpaceX goes public, there are ways to get exposure to the rocket maker today. I will discuss three, starting with the most risky and ending with the least risky.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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