CAREER Aktie
WKN DE: A2AL8T / ISIN: JP3244430009
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28.07.2026 18:49:00
Want to Retire at 55? 3 Things to Do Early in Your Career.
Many people end up working until their 60s or beyond because they have no choice. But you may find that retiring at 55 is more ideal for you because it gives you a fairly lengthy career while also allowing you to exit the labor force at a time when your health might still be great.If your goal is to retire at 55, you'll need to start working toward it at a young age. Here are three things to do early in your career if you want to be able to stop working at 55.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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