Want to Retire on Dividends? Here Are 4 Stocks to Buy Now and Never Sell.

The best dividend stocks for retirement -- the kind you can potentially hold for decades -- aren't about chasing yield. They're about investing in businesses with a durable competitive advantage. Leading consumer staples that sell everyday brands are a good place to look.

Procter & Gamble (NYSE: PG), Coca-Cola (NYSE: KO), Colgate-Palmolive (NYSE: CL), and Hershey (NYSE: HSY) have all paid dividends for decades. These are time-tested businesses with strong brand power that can pay dividends for years to come. In fact, three of these stocks are Dividend Kings -- companies that have raised their payouts for 50 years or more.

Here's why these stocks are still great investments today.

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