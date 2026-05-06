Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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06.05.2026 20:10:00
Want to tax the rich? Encourage them to keep spending ridiculous amounts of money on designer clothes.
Many of the world’s most famous designer brands are traded on the stock market and are yours to buy a piece of.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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