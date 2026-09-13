The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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13.09.2026 07:45:00
Want to Thrive No Matter What the Market Does? Here's the One Move History Says You Must Make.
Thriving no matter what the market does is less about trying to predict what might happen next and more about making a single choice: to commit to a long-term, diversified, and automated investing plan and stick with it, no matter what's going on. History clearly indicates that this single move has helped legions of investors build substantial wealth.
Decades of market data indicate that investors who invest regularly and stay the course are the ones who come out ahead -- and there's good reason for that. Since 1928, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has experienced 27 bear markets. These have an average decline of roughly 35% and an average duration of 289 days, or 9.6 months.
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