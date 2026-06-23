Minerals Corporation Aktie
WKN: 541856 / ISIN: AU000000MSC6
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24.06.2026 01:47:20
Wanted: Jobs, critical minerals as Zambia's election nears
Zambians head to the polls in August with jobs and living costs at the top of their concerns. The outcome could also impact the ongoing global competition for critical minerals and redefine ties with China and the US.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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