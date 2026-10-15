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15.10.2026 06:31:29
Wantedly, gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Wantedly, lud am 14.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 6,87 JPY. Im Vorjahresviertel waren 22,79 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,13 Prozent auf 1,05 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 151,90 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 114,04 JPY je Aktie generiert.
Umsatzseitig standen 4,48 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Wantedly, 4,91 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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