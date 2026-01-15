Wantedly,: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Wantedly, präsentierte in der am 14.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 22,24 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 29,62 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at