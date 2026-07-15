Wantedly, vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Wantedly, hat am 14.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 108,69 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 30,32 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 1,10 Milliarden JPY, gegenüber 1,23 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,49 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at