Wanxiang Doneed legte Quartalsergebnis vor

Wanxiang Doneed hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,40 Prozent auf 49,9 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at