Wanxiang Doneed veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Wanxiang Doneed gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 CNY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 53,5 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 44,2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at