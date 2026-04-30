Wanxiang Doneed zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Wanxiang Doneed äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 46,0 Millionen CNY – eine Minderung von 37,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 73,1 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at