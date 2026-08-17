Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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17.08.2026 06:00:20
War and climate change drive surge in global shipping costs
Rates on routes including Panama Canal, Rhine, Red Sea and Black Sea jump, while Hormuz closure also hits seaborne tradeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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