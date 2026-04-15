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15.04.2026 06:00:08
War Exposes Gaps in India’s Clean Energy Push
The country’s creaking electricity grid is lagging behind its push for renewable sources — just as its growing economy hungers for oil stranded by war.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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