BILL Holdings Aktie

BILL Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000

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22.04.2026 07:19:19

War in Iran 'has put up our fuel bill by £100,000'

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